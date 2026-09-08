5 tekenen van depressie bij mannen die je makkelijk over het hoofd ziet

Hij lacht, hij traint fanatiek, hij staat altijd voor iedereen klaar. Precies dat maakt het zo lastig: depressie bij mannen ziet er vaak totaal anders uit dan je zou verwachten. De Ierse psycholoog Timothy J. Nguyen legt uit welke signalen vrijwel altijd worden gemist.

Waarom mannen depressie anders tonen

Depressie is een sterk individuele ervaring en bij mannen blijft die vaak onopgemerkt. "Mannen zoeken over het algemeen minder snel individuele hulp, door stigma en maatschappelijke conditionering," zegt Nguyen. Van jongs af aan leren veel jongens dat een "echte man " stoïcijns, zelfredzaam en sterk moet zijn en vooral voor anderen moet zorgen.

Je ziet dit vaak bij mannen die glimlachen, hun schouders ophalen of hun lichaamstaal gebruiken als je vraagt hoe het gaat

Omdat kwetsbaarheid als gevaarlijk wordt gezien, groeien veel mannen op zonder emotioneel vocabulaire. Ze zijn bang dat het delen van gevoelens leidt tot afwijzing of kritiek. Het gevolg: depressie uit zich bij mannen zelden in woorden, maar juist in gedrag.

1. Sociale terugtrekking

Waar depressieve vrouwen vaak juist steun zoeken, trekken mannen zich terug in isolatie. "Beide seksen willen wanhopig geaccepteerd worden, maar mannen raken vaak verlamd door de angst om beoordeeld te worden als ze hulp zoeken," aldus Nguyen. Het is geen gebrek aan behoefte aan verbinding, eerder bescherming tegen mogelijke afwijzing.

2. Overdreven behulpzaamheid

De vriend die alles regelt, nooit "nee" zegt en voor iedereen klaarstaat, terwijl hij zelf wegzinkt. "Deze chronische behulpzaamheid komt vaak voort uit een diepgeworteld gevoel van onwaardigheid," legt Nguyen uit. Hij helpt anderen omdat hij gelooft dat zijn enige waarde ligt in wat hij voor hen kan betekenen.

3. Sportschoolobsessie en lichaamsdysmorfie

Een onderbelicht signaal: overmatige focus op spierkracht en fysieke perfectie. "Wanneer mannen zich machteloos en hopeloos voelen, is hun lichaam soms het enige waarover ze nog controle hebben," zegt Nguyen. Dat kan zich uiten in een rigide obsessie met de sportschool en extreme trainingsschema's.

4. "Aanvaardbare" zelfbeschadiging

Overmatig drinken, roken, roekeloos rijden of extreme sporten; veel mannen zien dit niet als een vorm van zelfbeschadiging. "Doordat mannen geleerd wordt kwetsbaarheid te vermijden, wordt dit soort gedrag vaak sociaal geaccepteerd of zelfs verheerlijkt als teken van mannelijkheid," aldus Nguyen.

Beide seksen willen wanhopig geaccepteerd worden, maar mannen raken vaak verlamd door de angst om beoordeeld te worden als ze hulp zoeken

5. Lichaamstaal in plaats van woorden

Veel mannen hebben nooit geleerd hun emoties te benoemen, die uiten zich dan ook fysiek. "Je ziet dit vaak bij mannen die glimlachen, hun schouders ophalen of hun lichaamstaal gebruiken als je vraagt hoe het gaat," zegt Nguyen. Stilte voelt voor hen veiliger dan het risico om als zwak of dom gezien te worden.

Dit is een gevoelig onderwerp. Herken je dit bij jezelf of bij iemand in je omgeving? In Nederland zijn er verschillende laagdrempelige plekken waar je terechtkunt:

Voor een luisterend oor, dag en nacht

113 Zelfmoordpreventie – 0800-0113 (gratis) of chat via 113.nl. Ook als er geen sprake is van suïcidale gedachten, maar wel van somberheid of depressie, kun je hier terecht.

De Luisterlijn – 088-0767000, voor een anoniem gesprek over wat je bezighoudt.

Via de huisarts

De huisarts is meestal de eerste stap: die kan doorverwijzen naar een psycholoog, POH-GGZ (praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg) of specialistische GGZ, vaak vergoed vanuit de basisverzekering.