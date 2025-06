NFI-onderzoekers vinden geen cannabis in snoep van Haribo

ALMELO (ANP) - Onderzoekers van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) hebben in geen enkel onderzocht snoepje van het merk Haribo cannabis aangetroffen. De politie meldt dat in een update over het onderzoek naar het snoepgoed. Dat ging van start na meldingen over kinderen die onwel waren geworden.

"Dit resultaat wijkt af van het resultaat van de indicatieve testen die eerder zijn uitgevoerd. Dit betekent dat is aangetoond dat nergens in het proces bij Haribo cannabis in de colaflesjes terecht is gekomen", concludeert de politie Oost-Nederland.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) meldde eind mei dat cannabis was aangetroffen in colaflesjes. Later volgde een melding over een jong kind dat zelfs enige tijd in coma lag na het eten van zulke snoepjes. Ziekenhuis ZGT in Almelo bevestigde dat. Later kwam een soortgelijke melding binnen uit Zeeland. Nu de resultaten van het NFI binnen zijn, gaat het onderzoek naar "de reden van het onwel worden van de kinderen" verder, laat de politie weten.

Nog veel onduidelijk

Haribo is blij met de uitkomst: "Dit bevestigt dat de producten van Haribo veilig zijn om van te genieten, en dat dit ook altijd zo is geweest." De fabrikant concludeert dat de uitkomst van het NFI-onderzoek "een streep zet onder de betrokkenheid van Haribo in deze zaak."

Toch blijven diverse vragen onbeantwoord. De verklaring van de politie maakt niet duidelijk of nu is uitgesloten dat losse snoepjes buiten de fabriek van Haribo vervuild kunnen zijn geraakt, of dat überhaupt cannabis in het spel was. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie (OM) kon hierover geen uitsluitsel geven. De politie wil over het onwel worden geen verdere mededelingen doen "in het belang van het onderzoek en de privacy van betrokkenen".