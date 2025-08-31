Nieuwe hype: de cortisolcocktail, maar werkt het ook?

Op TikTok en Instagram duikt steeds vaker een nieuw drankje op: de cortisolcocktail. Het klinkt als iets dat je in een hippe bar bestelt, maar het is een wellnesstrend die belooft je niveau van het stresshormoon te verlagen.

Het recept is simpel: een halve beker sinaasappelsap, een halve beker kokoswater en een snuf zout. Soms komen daar ook nog magnesium- of kaliumsupplementen bij. Fans claimen dat dit drankje stress verlaagt, je energie geeft en vermoeidheid zou tegengaan. Maar hoe zit dat echt?

Cortisol staat bekend als het stresshormoon, maar het is veel meer dan dat. Het wordt aangemaakt door de bijnieren en helpt ons wakker worden, energie vrij te maken en ontstekingen te remmen. In de ochtend piekt de aanmaak van cortisol, daarna zakt het gedurende de dag en ’s nachts is de spiegel het laagst, precies wat je nodig hebt om te slapen.

Dat cortisol slecht zou zijn, is dus een misverstand. Te veel stress kan leiden tot hogere spiegels, maar ook tot té lage waarden. Klachten als vermoeidheid en gewichtstoename worden vaak aan hoog cortisol toegeschreven, terwijl ze juist vaker voorkomen bij een tekort.

Wat zit er dan eigenlijk in zo'n cocktail? Tja, niet veel bijzonders, een beetje vitamine C uit het sinaasappelsap, wat kalium uit kokoswater en verder een beetje toegevoegd magnesium en zout. Zeker dat laatste is niet gezond en de rest krijg je echt wel binnen uit normale voeding. Plus er zit 16 gram suiker in. Zo krijg je al een derde van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid suiker binnen en een kwart van het zout dat je nodig hebt. Voor mensen met diabetes, hoge bloeddruk of nierproblemen kan dit zelfs schadelijk zijn.

En dit heeft met stress allemaal niks te maken. De beste manier om je cortisol in balans te houden is dan ook niet via een drankje, maar door een gezonde leefstijl. Onderzoek laat zien dat mindfulness, meditatie, beweging en ontspanning het stresshormoon effectief verlagen. Ook creatieve bezigheden, sociale contacten en kleine rustmomenten – even diep ademhalen, een korte wandeling of een praatje – hebben bewezen effect.

De cortisolcocktail is dus vooral een domme hype zonder veel nut. Wie echt iets wil doen aan zijn stressniveau, kan beter kiezen voor gezond eten, voldoende slaap en dagelijkse ontspanning. En zin in sinaasappelsap? Drink het gerust, maar laat het zoutvaatje staan.