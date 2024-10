Nieuwe studie: 1 gram minder zout scheelt miljoenen hartaanvallen

Een recente studie uit 2022 heeft de relatie tussen zoutconsumptie en cardiovasculaire problemen in China onder de loep genomen, met verrassende resultaten. Het onderzoek laat zien dat een kleine aanpassing in het dagelijkse zoutgebruik een enorme impact kan hebben op de volksgezondheid.

Volgens de onderzoekers zou een vermindering van slechts 1 gram zout per dag kunnen leiden tot het voorkomen van 9 miljoen gevallen van beroertes en hartaanvallen in China tussen nu en 2030. Deze eenvoudige maatregel zou dus miljoenen levens kunnen redden.

Momenteel ligt de gemiddelde dagelijkse zoutinname in China op 11 gram, wat ver boven de aanbevolen 5 gram van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ligt. In Nederland is dat 9 gram, ook ver boven de norm. De onderzoekers hebben de meest recente gegevens over bevolkingsomvang, zoutconsumptie, bloeddruk en ziektepercentages geanalyseerd om tot hun conclusies te komen.

Hoe minder hoe beter

Naast de vermindering van 1 gram per dag, hebben de onderzoekers ook gekeken naar twee andere scenario's: een vermindering van 3,2 gram per dag (een daling van 30% ten opzichte van het gemiddelde) tegen 2025 en het terugbrengen van de zoutinname naar de aanbevolen 5 gram per dag tegen 2030. Als deze doelen worden gehaald, zou het aantal sterfgevallen door hart- en vaatziekten zelfs nog twee keer zo hard dalen.

De onderzoekers benadrukken dat de vermindering van zoutinname consistent moet zijn over meerdere jaren om effect te hebben. Een gram minder zout per dag is vrij makkelijk te bereiken. Zo zijn er al zoutvervangers met een laag natrium- en een hoog kaliumgehalte.

Deze studie onderstreept het belang van bewustwording en kleine aanpassingen in onze dagelijkse voedingsgewoonten. Met relatief eenvoudige maatregelen kunnen we een grote impact hebben op de volksgezondheid, niet alleen in China, maar wereldwijd.