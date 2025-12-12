Nivel: minder rokers zoeken sinds corona hulp bij huisarts

UTRECHT (ANP) - Sinds corona gaan minder mensen naar de huisarts om van een rookverslaving af te komen. Dat komt naar voren uit onderzoek van het kennisinstituut Nivel naar de huisartsenzorg tijdens en na de coronapandemie.

Volgens het Nivel heeft de coronapandemie over het algemeen geen grote blijvende gevolgen gehad voor de zorg die huisartsen leveren. Aan het begin van de pandemie zagen de huisartsen direct minder patiënten, maar het aantal huisartsencontacten keerde daarna weer grotendeels terug naar het oude niveau.

Eén daling die het Nivel echter niet goed kan verklaren, is waarom rokers die willen stoppen sinds corona bij de huisarts wegblijven. Vóór corona zochten rokers namelijk steeds vaker de huisarts op. Aan het begin van de coronapandemie is een daling ingezet die zich daarna niet meer heeft hersteld.

In 2023 lag het aantal contacten met de huisarts voor stoppen met roken zelfs lager dan aan het begin van de meetperiode in 2014.