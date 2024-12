NVZ: verpleegkundigen dupe van onderwijsdeal, niet specialisten

UTRECHT (ANP) - Het korten op subsidies voor bijscholing of nascholing in de zorg komt neer op een bezuiniging op het opleiden van verpleegkundigen. Dat stellen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). De bezuiniging leek in eerste instantie te gelden voor de scholing van medisch specialisten, maar dit zit volgens de zorgverenigingen dus anders.

Om minder te hoeven besparen op het hoger onderwijs, worden nu door een deal in de Tweede Kamer miljoenen euro's gekort op de subsidieregeling 'strategisch opleiden medisch-specialistische zorg', zo werd woensdagavond bekend. Maar die regeling is er voor al het personeel in de medisch-specialistische zorg en komt volgens de verenigingen vooral neer op de nascholing van verpleegkundigen.

De coalitie en de vier oppositiepartijen die tot een akkoord zijn gekomen, hebben besloten om 165 miljoen euro te bezuinigen op de subsidie voor bij- en nascholing. Verder wordt er 150 miljoen euro bezuinigd op topinkomens van medisch specialisten.