Onderzoekers: meer vrouwen last van extreme hitte in Zuid-Soedan

DE BILT (ANP) - Veel meer vrouwen dan mannen hebben last van de extreme hitte die klimaatverandering veroorzaakt in Zuid-Soedan. Wetenschappers signaleren in een nieuw onderzoek naar deze ongelijkheid dat vrouwen kwetsbaarder zijn, onder meer omdat ze voornamelijk in de landbouw werken waardoor ze veel worden blootgesteld aan de hitte die het land teistert. Van de werkende mannen zit een kleiner deel in de landbouw.

Bovendien besteden vrouwen veel meer tijd aan zorgtaken, zoals water halen of koken, dan mannen. Dat is allemaal in extreem hete omgevingen, stellen de onderzoekers. "De hitte in combinatie met fysieke inspanning kan ernstige langetermijneffecten hebben op de gezondheid, waaronder hart- en vaatziekten, nierschade en mogelijke uitputting door hitte en zonnesteek." Ook kunnen meer mannen dan vrouwen lezen. Daardoor kunnen zij een hittewaarschuwing eerder meekrijgen dan vrouwen.

Het Afrikaanse land Zuid-Soedan kreeg afgelopen maand te maken met een hittegolf. Deze temperaturen boven de 40 graden kwamen normaal gesproken niet vaak voor in februari, maar door klimaatverandering zijn ze niet langer ongewoon. De wetenschappers zijn van World Weather Attribution (WWA), die de connectie tussen weersomstandigheden en klimaatverandering onderzoekt.

Zonnesteek

Scholen moesten twee weken sluiten, nadat tientallen kinderen in hoofdstad Juba door een zonnesteek waren ingestort. De bevolking werd geadviseerd om binnen te blijven en water te drinken. Ook dat is een behoorlijke uitdaging in het land. Huizen zijn vaak gebouwd met ijzeren daken, zonder koeling en er is geen schoon water.

Voor kinderen is het niet goed om lessen te missen, zien de onderzoekers. Van meisjes wordt vaak verwacht dat ze de zorgtaken op zich nemen in het huishouden. Daardoor is het voor meisjes moeilijker om na een hittegolf weer terug naar school te gaan. De onderzoekers suggereren dat het kan helpen om schooltijden buiten de warme uren van de dag om te plannen, en om een koelere omgeving te creëren op school, met bomen en witte daken.

WWA publiceert het onderzoek in aanloop naar Internationale Vrouwendag zaterdag. Onderzoeker Sarah Kew van het KNMI, die ook aan de studie meewerkte, uit haar zorgen. "Deze periodes van hoge temperaturen, die ooit zeldzaam waren, komen nu elke twee jaar voor en vormen een enorme uitdaging voor mensen in Zuid-Soedan. En dan met name vrouwen, zoals ons onderzoek laat zien."