Oogziekenhuis ziet 'zelfde tragedie als vorig jaar'

ROTTERDAM (ANP) - Zeventien patiënten zijn opgenomen in het Rotterdamse Oogziekenhuis met oogletsel, meldt een woordvoerder rond 07.30 uur. Vijf van hen worden op nieuwjaarsochtend meteen geopereerd.

De helft van de slachtoffers is minderjarig en de helft stak het vuurwerk niet zelf af, maar stond in de buurt. Voor zover bekend werden de verwondingen in 60 procent van de gevallen veroorzaakt door legaal vuurwerk, bij 10 procent is zeker dat het om illegaal vuurwerk ging, zegt de woordvoerder.

Een van de slachtoffers verliest het zicht in één oog nadat het was misgegaan bij het afsteken van legaal vuurwerk. Onder de slachtoffers is slechts één vrouw.

"Het is weer dezelfde tragedie als vorig jaar", verzuchtte eerder in de nacht oogarts Tjeerd de Faber. Hij verwacht dat het aantal vuurwerkslachtoffers nog oploopt. "Dit kan alleen stoppen als er een landelijk vuurwerkverbod komt", stelde de oogarts. "We hebben het in coronatijd twee jaar kunnen bewijzen." Tijdens de coronaperiode gold er een landelijk vuurwerkverbod. Het aantal mensen met oogletsel door vuurwerk lag toen beduidend lager.