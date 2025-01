Musk verandert zijn naam op X in Kekius Maximus

WASHINGTON (ANP) - Elon Musk heeft zijn naam op X veranderd in Kekius Maximus. Hij geeft er geen verklaring voor. Kekius Maximus is ook de naam van een cryptomunt, waarvan de koers na het bericht van Musk meteen de hoogte in schoot. De munt, een zogeheten memecoin die is genoemd naar een populaire meme op internet, steeg in korte tijd 900 procent in waarde.

Musk, de baas van onder meer Tesla en eigenaar van socialemediaplatform X, is de rijkste man ter wereld met een vermogen van meer dan 400 miljard dollar. Hij is ook een vertrouweling van de aankomende president van de Verenigde Staten, Donald Trump.

Behalve zijn naam op X heeft Musk ook de bijbehorende avatar gewijzigd in Pepe the Frog. Die staat symbool voor de extreemrechtse Alt-Right-beweging.