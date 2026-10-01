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Operatie die bij penis al lang kon, nu ook mogelijk bij clitoris

gezondheid
door Ans Vink
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Bij vrouwen die door vulvakanker een deel van hun clitoris kwijtraken, kan de clitoris vanaf nu worden gereconstrueerd. Daardoor behouden ze de mogelijkheid om orgasmes te krijgen. Het is opmerkelijk dat dit pas nu kan: penisreconstructies bestaan al veertig jaar. Dat meldt De Gelderlander.
De twee chirurgen van het Radboudumc die samen de techniek ontwikkelden om clitorissen te reconstrueren, staan er ook van te kijken. Voor mannen die kanker aan hun penis hebben, bestaan al sinds 1987 hersteloperaties, voor vrouwen tot nu toe niet. Nergens ter wereld zelfs. "Dat snappen wij ook niet", zegt gynaecologisch oncoloog Mieke ten Eikelder tegen De Gelderlander.
Volgens plastisch chirurg Tim Nijhuis lag de nadruk de afgelopen decennia bij de behandeling van vrouwen met vulvakanker op overleven. "Door het weghalen van de tumor." Bij zo'n operatie werd de wond daarna dichtgemaakt en verdween de clitoris onder een laag huid. De mogelijkheid om de clitoris te reconstrueren kwam nooit voorbij.

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