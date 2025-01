Opkomst vaccinaties in Amsterdam gestegen na daling

AMSTERDAM (ANP) - De opkomst voor vaccinaties voor schoolgaande kinderen en jongeren in Amsterdam is gestegen. Dat komt door een intensievere wijkgerichte aanpak, zo meldt wethouder Alexander Scholtes (Publieke gezondheid) aan de gemeenteraad.

Het opkomstpercentage voor vaccinaties tegen BMR (bof, mazelen, rodehond) en DTP (difterie, tetanus, polio) steeg in Amsterdam in een jaar gemiddeld met 3 procentpunt, van 76,5 procent in 2023 naar 79,5 procent in 2024. Het opkomstcijfer voor een prik tegen HPV steeg met 5 procentpunt, van 59,6 procent in 2023 naar 65 procent in 2024. Voor een vaccinatie tegen meningokokken ging dat met 1 procentpunt omhoog, van 64,3 procent naar 65,4 procent.

In 2022 was er nog sprake van een daling van de opkomstcijfers, ook landelijk. De twee jaren daarna is er in Amsterdam meer gedaan om het aantal inentingen te verhogen, bijvoorbeeld door vaccinaties laagdrempelig in de wijk aan te bieden en meer inloopspreekuren. Daarbij werd gefocust op gebieden in de stad waar de vaccinatiegraad het laagst is.

In die wijken is de toename goed te zien. Zo was het opkomstpercentage voor vaccinaties tegen BMR en DTP in Bos en Lommer in 2024 15 procentpunt hoger dan een jaar eerder. In Bijlmer Centrum is dat 9 procentpunt en in Slotervaart 7 procentpunt. Hoewel de opkomstcijfers zijn gestegen, liggen de vaccinatiegraden nog wel onder de 90 procent, de standaard die de Wereldgezondheidsorganisatie WHO hanteert voor de meeste vaccinaties.