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Oud-topambtenaar: logisch dat OMT-adviezen leidend waren

gezondheid
door anp
vrijdag, 03 juli 2026 om 11:05
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DEN HAAG (ANP) - Hanneke Schipper-Spanninga vindt het logisch dat de OMT-adviezen zwaar wogen bij het coronabeleid, omdat het om de volksgezondheid ging. Dat zei de voormalig hoge ambtenaar bij Binnenlandse Zaken tegen de parlementaire enquêtecommissie corona.
Het reproductiegetal was volgens haar "toch heel erg bepalend". Als het omhoog ging, waren er duidelijk maatregelen nodig, ging het omlaag, dan was afschalen een mogelijkheid, aldus Schipper-Spanninga. Volgens haar was dat grondrechtelijk gezien ook volkomen logisch, omdat gold dat er maatregelen mochten komen als dat noodzakelijk was voor de volksgezondheid.
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