Hayden Panettiere (36) overleden na hartstilstand, onderzoek naar mogelijke overdosis

Actrice Hayden Panettiere is zondag overleden in Greenville, in de Amerikaanse staat South Carolina. Volgens de Daily Mail werd de 36-jarige ster onwel aangetroffen in een loftappartement, nadat er een melding was binnengekomen over een mogelijke overdosis.

Rond 13.51 uur lokale tijd kreeg de alarmcentrale een oproep. Een centralist meldde dat Panettiere een hartstilstand had; korte tijd later werd ook gesproken over een vermoedelijke overdosis. De melding kwam volgens de krant van een bekende van de actrice, die haar bewusteloos had aangetroffen.

Agenten en ambulancepersoneel probeerden Panettiere nog te reanimeren. Zij voerden borstcompressies uit in het appartementencomplex in Greenville, maar konden haar niet redden. Iets meer dan veertig minuten na de eerste noodoproep, om 14.32 uur, werd zij ter plaatse dood verklaard.

De politie en de lijkschouwer onderzoeken de doodsoorzaak. In een eerste verklaring wordt gemeld dat er vooralsnog geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf of andere verdachte omstandigheden.

Panettiere, bekend van onder meer de series Heroes en Nashville, zou vrijdag 37 jaar zijn geworden. De actrice had volgens de Daily Mail een knipperlichtrelatie met vastgoedmakelaar Brian Hickerson.