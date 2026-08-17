Deze twee woordjes nemen Instagram compleet over. En iedereen begint zich eraan te ergeren

Wie de afgelopen weken iets te lang op Instagram of TikTok heeft gezeten, kan er bijna niet meer omheen: ‘kinda chic’. De twee woordjes zijn dé socialmediatrend van deze zomer geworden. En zoals dat gaat met internettrends: inmiddels wordt ongeveer alles ‘kinda chic’ genoemd.

Het recept is simpel. Je plaatst een foto of filmpje, liefst voorzien van lichtgele letters en schrijft erboven: ‘Kinda chic to…’ Daarna kan werkelijk alles volgen.

Kinda chic to repeat outfits. Kinda chic om altijd een reis geboekt te hebben. Om overdressed te zijn. Om alleen op vakantie te gaan. Om een quiche te bakken. Of simpelweg om een kop matcha te drinken.

En het werkt. Volgens Google Trends zijn zoekopdrachten naar de term met duizenden procenten gestegen. Op Instagram zijn inmiddels tienduizenden berichten met de hashtag verschenen en sommige TikTok-video's krijgen honderdduizenden likes.

Zelfs beroemdheden doen mee

Het aardige – of irritante – is dat iedereen de formule kan gebruiken. Soms is het zelfspot, soms motivatie en vaak gewoon opschepperij.

Ook wereldsterren doen mee. Actrice Drew Barrymore verklaarde het bijvoorbeeld ‘kinda chic to be in your 50s’. Reese Witherspoon maakte er ‘kinda chic to cheer on other women’ van. Model Ashley Graham gebruikte een foto van zichzelf op de Victoria's Secret-catwalk om te schrijven dat het ‘kinda chic’ is om je door cellulitis niet te laten tegenhouden.

Uiteraard hebben bedrijven de trend inmiddels ook ontdekt. Boots vindt het ‘kinda chic’ om zonnebrandcrème opnieuw aan te brengen, Aldi maakte reclame voor een opvouwbare sokkenhanger en Virgin Atlantic vindt het ‘kinda chic’ om een vlucht te boeken terwijl je vakantiedagen op zijn.

Waarom ziet ineens alles er hetzelfde uit?

Daar zit meteen de keerzijde. Socialmedia-experts wijzen erop dat platforms steeds meer content belonen die lijkt op iets wat eerder succesvol was. Waarom een origineel idee bedenken als je een bewezen format kunt kopiëren?

Modejournalist Brenda Weischer noemt het zelfs ‘template slop’: content volgens een vast sjabloon die nauwelijks nog origineel is. Socialmediaconsultant Bella Younger zegt dat ze Instagram nog nooit zo homogeen heeft gezien.

En ‘chic’ zelf? Dat woord betekent inmiddels bijna niets meer. Ooit stond het voor elegant en stijlvol, nu kan een bad nemen, dezelfde broek twee dagen dragen of in je eentje backpacken blijkbaar chic zijn.

Misschien is dit wel de perfecte samenvatting van sociale media in 2026: iedereen probeert uniek te zijn door precies hetzelfde kunstje te doen.