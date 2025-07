Oude NS-wagons mogelijk omgebouwd tot noodhospitaals Defensie

DEN HAAG (ANP) - Defensie en de NS praten over een mogelijke verkoop van oude treinwagons, die omgebouwd kunnen worden tot noodhospitaals voor gewonde militairen. Dat heeft een woordvoerder van de NS bevestigd na berichtgeving door het AD.

Defensie heeft volgens hem contact gezocht met de spoorvervoerder. De komende jaren worden er bij NS treinstellen vervangen. De oude exemplaren zouden in aanmerking kunnen komen voor een tweede leven bij Defensie. Voorlopig gaat het nog om "verkennende gesprekken", aldus de zegsman van NS. "We kijken naar de mogelijkheden", is alles wat hij er tot nu toe over kan zeggen.

Volgens het AD zouden de NS-wagons waarover de partijen onderhandelen al in 2026 omgebouwd moeten worden tot rijdende noodhospitaals, waarin gewonde militairen vervoerd kunnen worden. Het zou in eerste instantie gaan om 24 wagons, maar dat aantal zou nog kunnen worden verhoogd.