Meer koffie, meer testosteron? Studie ziet verband bij mannen

Een paar koppen koffie per dag zouden mogelijk samenhangen met iets meer testosteron bij mannen. Maar wie nu denkt dat espresso een bewezen libido-booster is, moet voorzichtig zijn: het gaat om een statistisch verband, niet om bewijs dat koffie de oorzaak is.

Onderzoekers van de Universiteit van Oulu analyseerden gegevens van 2.264 deelnemers uit een Finse langlopende gezondheidsstudie. Alle deelnemers waren 46 jaar oud toen onder meer hun lichaamsgewicht, vetpercentage, spiermassa, bloedsuiker, insulinegevoeligheid en hormoonwaarden werden gemeten. De oorspronkelijke gegevens stammen uit 2012; de nieuwe analyse verscheen in het Journal of Nutrition.

Minder vet, meer spiermassa

Bij zowel mannen als vrouwen hing een hogere koffie-inname samen met minder lichaamsvet, minder ongezond visceraal vet rond de organen en meer spiermassa. Opvallend: de BMI verschilde niet significant tussen veel- en weinigdrinkers.

Bij mannen zagen de onderzoekers bovendien een verband met lagere insulinewaarden en een betere insulinegevoeligheid. Dat is relevant, omdat problemen met de stofwisseling vaak samengaan met overgewicht en een slechtere hormonale gezondheid.

Verband met testosteron

Het meest in het oog springende resultaat: mannen die meer koffie dronken, hadden gemiddeld ook hogere testosteronwaarden. Volgens de analyse nam die waarde gemiddeld toe met iedere extra dagelijkse kop koffie. Ook andere hormoonwaarden die een rol kunnen spelen bij seksuele functie en libido lagen hoger.

Dat betekent nadrukkelijk niet dat een dubbele cappuccino de oplossing is voor een laag testosteron of minder zin in seks. De gevonden effecten waren relatief klein en de studie toont geen oorzaak-gevolgrelatie aan. Het is dus mogelijk dat koffiedrinkers op andere punten verschillen, bijvoorbeeld qua leefstijl, voeding of beweging.

Libido is veel complexer

De zin in seks wordt door veel meer bepaald dan alleen testosteron. Slaapgebrek, stress, mentale gezondheid, alcohol, medicijnen, relatieproblemen, lichamelijke conditie en andere hormonen kunnen allemaal invloed hebben.

Koffie bevat bovendien meer dan duizend biologisch actieve stoffen. Welke daarvan eventueel een effect hebben op hormonen of stofwisseling, is nog onduidelijk. De onderzoekers benadrukken daarom dat koffie geen wondermiddel is voor een slanker lichaam, hogere testosteronwaarden of een sterker libido.

Praktische conclusie

Voor wie koffie goed verdraagt, is een paar koppen per dag waarschijnlijk geen slechte gewoonte. Maar het verstandigste recept voor een gezonde hormoonhuishouding blijft weinig spectaculair: voldoende slaap, regelmatige beweging — vooral krachttraining — gezond eten, een gezond gewicht en niet te veel alcohol.

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