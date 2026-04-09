Erectieproblemen worden door veel mannen nog steeds gezien als een teken van ‘mannelijke falen’. In de spreekkamer gaat het dan over stress
, relatiegedoe of leeftijd, maar veel minder over hart- en vaatziekten
. Dat is opmerkelijk, want juist de penis
blijkt vaak de eerste plek waar zich sluipend vaatprobleem meldt.
Een haperende erectie is vaker een signaal uit je bloedvaten dan uit je slaapkamer.
Bij een erectie
moeten de bloedvaten maximaal open kunnen gaan en is een soepele vaatwand nodig. Als zich ergens in het lichaam aderverkalking ophoopt, zijn het meestal de kleinste vaten die als eerste in de problemen komen – en die zitten in de penis. Verschillende studies
laten zien dat erectiestoornissen gemiddeld twee tot vijf jaar vóór serieuze hartklachten kunnen optreden. Wie nu lacht om een ‘haperende’ erectie, kan dus in feite een vroege waarschuwing van zijn hart negeren.
Waarom je erectieproblemen serieus moet nemen
Epidemiologische data laten zien dat erectiestoornissen geen nicheprobleem zijn, maar een massafenomeen. In Europese en Nederlandse onderzoeken wordt bij mannen tussen 40 en 70 jaar een prevalentie van rond de 20 tot 50 procent gevonden, afhankelijk van leeftijd en definitie. Tegelijk is de kennis over het verband tussen erectiestoornissen en hart- en vaatziekten opvallend laag: in een Europees onderzoek onderschatte de meerderheid van mannen én vrouwen het voorkomen én het risico van erectiestoornissen.
De medische boodschap
verschuift daardoor: niet alleen de uroloog, maar ook de cardioloog zou geïnteresseerd moeten zijn in wat er in de slaapkamer gebeurt. Nederlandse cardiologen benadrukken inmiddels dat aanhoudende erectieproblemen reden zijn om ook het cholesterol, de bloeddruk, bloedsuiker en leefstijl onder de loep te nemen. Omgekeerd kan een betere leefstijl – stoppen met roken, meer bewegen, gezonder eten – zowel erectie als hart een duidelijke opknapbeurt geven.
Wie zijn erectie negeert, kan in feite een vroege waarschuwing voor een toekomstig hartinfarct wegwuiven.
Dat maakt de erectie
tot iets onverwachts: een vroege, zichtbare barometer voor de algemene mannengezondheid. Wie klachten liever weggrapt dan bespreekt, mist mogelijk een kans om een hartinfarct te voorkomen. Misschien is het tijd voor een nieuwe preventieslogan: mannen, schaam je niet voor je erectie – gebruik haar als levenslijn.