Mannen: let op je erectie!

gezondheid
door Gerard Driehuis
donderdag, 09 april 2026 om 16:38
Erectieproblemen worden door veel mannen nog steeds gezien als een teken van ‘mannelijke falen’. In de spreekkamer gaat het dan over stress, relatiegedoe of leeftijd, maar veel minder over hart- en vaatziekten. Dat is opmerkelijk, want juist de penis blijkt vaak de eerste plek waar zich sluipend vaatprobleem meldt.
Een haperende erectie is vaker een signaal uit je bloedvaten dan uit je slaapkamer.
Bij een erectie moeten de bloedvaten maximaal open kunnen gaan en is een soepele vaatwand nodig. Als zich ergens in het lichaam aderverkalking ophoopt, zijn het meestal de kleinste vaten die als eerste in de problemen komen – en die zitten in de penis. Verschillende studies laten zien dat erectiestoornissen gemiddeld twee tot vijf jaar vóór serieuze hartklachten kunnen optreden. Wie nu lacht om een ‘haperende’ erectie, kan dus in feite een vroege waarschuwing van zijn hart negeren.
Waarom je erectieproblemen serieus moet nemen

Epidemiologische data laten zien dat erectiestoornissen geen nicheprobleem zijn, maar een massafenomeen. In Europese en Nederlandse onderzoeken wordt bij mannen tussen 40 en 70 jaar een prevalentie van rond de 20 tot 50 procent gevonden, afhankelijk van leeftijd en definitie. Tegelijk is de kennis over het verband tussen erectiestoornissen en hart- en vaatziekten opvallend laag: in een Europees onderzoek onderschatte de meerderheid van mannen én vrouwen het voorkomen én het risico van erectiestoornissen.

De medische boodschap verschuift daardoor: niet alleen de uroloog, maar ook de cardioloog zou geïnteresseerd moeten zijn in wat er in de slaapkamer gebeurt. Nederlandse cardiologen benadrukken inmiddels dat aanhoudende erectieproblemen reden zijn om ook het cholesterol, de bloeddruk, bloedsuiker en leefstijl onder de loep te nemen. Omgekeerd kan een betere leefstijl – stoppen met roken, meer bewegen, gezonder eten – zowel erectie als hart een duidelijke opknapbeurt geven.
Wie zijn erectie negeert, kan in feite een vroege waarschuwing voor een toekomstig hartinfarct wegwuiven.
Dat maakt de erectie tot iets onverwachts: een vroege, zichtbare barometer voor de algemene mannengezondheid. Wie klachten liever weggrapt dan bespreekt, mist mogelijk een kans om een hartinfarct te voorkomen. Misschien is het tijd voor een nieuwe preventieslogan: mannen, schaam je niet voor je erectie – gebruik haar als levenslijn.

Lees ook

Een echte man is onder de gordel kaalEen echte man is onder de gordel kaal
Van deze 7 dingen worden mannen het meest onzekerVan deze 7 dingen worden mannen het meest onzeker
Use it or lose it: Elke erectie is een oefening voor de volgendeUse it or lose it: Elke erectie is een oefening voor de volgende
“Schansspringers verdacht van ‘penisdoping’: hoe ver gaan ze voor een paar millimeter extra?”“Schansspringers verdacht van ‘penisdoping’: hoe ver gaan ze voor een paar millimeter extra?”
Veel vrouwen hebben last van te grote penis, niet van te kleineVeel vrouwen hebben last van te grote penis, niet van te kleine
