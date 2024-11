Patiëntenfederatie wil snel oplossing voor import medicijnen

DEN HAAG (ANP) - Patiëntenfederatie Nederland wil dat het ministerie van Volksgezondheid en de politiek snel met een oplossing komen, zodat apothekers en artsen bij medicijntekorten snel geneesmiddelen uit het buitenland kunnen halen. Die import was mogelijk met een zogenoemde 'generieke toestemming' van de toezichthouder, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), maar de Raad van State heeft daar woensdag een streep door gezet.

Volgens de Patiëntenfederatie heeft meer dan de helft van de medicijngebruikers in Nederland in het afgelopen jaar te maken gehad met een tekort aan medicijnen. "Dit gaat om miljoenen mensen. Patiënten ervaren medische gevolgen zoals meer pijn en klachten, mentale gevolgen door de stress die dit met zich meebrengt en soms komen zij zelfs in levensbedreigende situaties terecht", aldus de organisatie donderdag.

Volgens de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, mogen medicijnen alleen worden geïmporteerd wanneer een arts om toestemming vraagt voor een specifieke patiënt, en moet dat verzoek per patiënt worden beoordeeld. Een algehele goedkeuring voor import is in strijd met de wet. De Patiëntenfederatie vreest "een bureaucratische rompslomp waar gewoon geen tijd en capaciteit voor is".

Bij de uitspraak zei de Raad van State zich ervan bewust te zijn dat het oordeel "op korte termijn mogelijk gevolgen heeft" voor de mogelijkheden om op te treden bij medicijntekorten. Maar het is aan de IGJ of de politiek om daar een oplossing voor te vinden, voegden de rechters daaraan toe.