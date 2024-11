Mexico bereidt zich voor op Amerikaanse massadeportaties

MEXICO-STAD (ANP/RTR) - Mexico heeft een plan opgezet om gedeporteerde Mexicanen op te vangen als de aanstaande Amerikaanse president Donald Trump zijn belofte waarmaakt en illegale migranten massaal het land uitzet. De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum zegt dat het land zich aan het voorbereiden is op de komst van de Mexicanen, maar de regering zou ook aan een plan werken om te laten zien dat de deportaties niet nodig zijn. Sheinbaum lichtte niet toe hoe ze dat wilde doen.

In de Verenigde Staten wonen volgens Pew Research Center zo'n 4 miljoen ongedocumenteerde Mexicanen. Trumps vicepresident J.D. Vance heeft gezegd dat het uitzetten van 1 miljoen illegalen per jaar een "redelijk" aantal zou zijn. In 2023 zetten de VS onder president Joe Biden 468.000 mensen het land uit.

Trump heeft gezegd het aantal illegale migranten snel terug te willen dringen als hij de macht overneemt. Hij wordt ingezworen op 20 januari.