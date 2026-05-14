RIVM: passagiers 2e en 3e repatriëringsvlucht Hondius negatief

BILTHOVEN (ANP) - De opvarenden van het cruiseschip Hondius die eerder deze week op de tweede en derde repatriëringsvlucht naar Eindhoven zaten, zijn negatief getest op het hantavirus. Bij aankomst zijn monsters afgenomen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het gaat om 26 personen die in de nacht van maandag op dinsdag aankwamen.

De thuisquarantaine van zes weken blijft gelden voor de Nederlandse passagiers, meldt het RIVM. Zondagavond landde de eerste repatriëringsvlucht op Eindhoven. Ook deze opvarenden testten negatief op basis van de eerste bemonstering bij aankomst in Nederland.