RIVM 'staat klaar' voor eerste geval mpox in Nederland

BILTHOVEN (ANP) - Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat ervan uit dat mpox, ook bekend als apenpokken, in de komende periode ook in Nederland wordt vastgesteld. "Zodra wij een geval van de nieuwe variant hebben, wordt de persoon geïsoleerd en komt er een bron- en contactonderzoek. Daar staan mensen voor gereed. We verwachten dat we de verspreiding snel kunnen beperken", laat de dienst weten.

Een nieuwe variant, een zogeheten clade, van mpox gaat sinds eind vorig jaar rond in de Democratische Republiek Congo. De ziekte heeft zich in de afgelopen weken verspreid naar andere Afrikaanse landen, zoals Kenia, Rwanda, Burundi en Oeganda, en buiten Afrika naar Zweden en Thailand.

Het RIVM denkt dat de mpox-variant "waarschijnlijk" ook naar Nederland komt. "We verwachten dat er iemand zal zijn die het meeneemt. Maar wanneer dat is, weten we niet. Zolang het virus niet in Nederland is, is er voor ons nog niet veel aan de hand." De dienst denkt dat mpox zich niet zo snel kan verspreiden als het coronavirus in 2020. Het instituut richt zich voorlopig vooral op adviezen aan Nederlanders die naar getroffen gebieden reizen. "Wees waakzaam en kom niet in contact met mpox", luidt het advies.