RIVM: verplichte thuisquarantaine is beproefde methode

gezondheid
door anp
maandag, 11 mei 2026 om 10:44
DEN HAAG (ANP) - De maatregelen om de Nederlandse opvarenden van de Hondius te monitoren en mogelijke verspreiding van het hantavirus te voorkomen, worden vaker gebruikt bij uitbraken en werken goed. Dat zegt een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
De acht Nederlandse passagiers die zondag zijn geland in Eindhoven zijn bij aankomst getest, hebben dagelijks contact met de GGD en zitten 42 dagen in thuisquarantaine. Ze mogen af en toe buiten wandelen, met mondkapje en 1,5 meter afstand. "Bij andere uitbraken, zoals tbc, worden vergelijkbare maatregelen genomen en die ervaringen leren dat betrokkenen de maatregelen heel goed naleven."
Bovendien is de besmettelijkheid van het hantavirus "in niets vergelijkbaar met griep of corona", legt de woordvoerder uit. "Het kan alleen heel dichtbij en bij behoorlijk intensief contact worden overgedragen. Een cruiseschip is wat dat betreft een bijzondere setting, zeker nu zieke mensen aan boord zijn verpleegd."
