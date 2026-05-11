Onderzoek naar vermiste Tanja Groen afgerond, zaak onopgelost

MAASTRICHT (ANP) - Politie en het Openbaar Ministerie (OM) hebben het onderzoek afgerond naar de vermissing van Tanja Groen in 1993. De grote vragen zijn niet opgelost: wat is er met Tanja gebeurd en waar is ze? Dat melden politie en OM maandag. De toen 18-jarige Tanja raakte in Limburg vermist in de nacht van 31 augustus op 1 september 1993. Ze verdween na een feestje in Maastricht.

Er zijn in die jaren talloze tips nagetrokken en heel veel DNA-profielen en andere sporen onderzocht. Ook waren er enkele grote zoekacties. Zo is een graf geopend en werd gegraven op een groot stuk heidegrond. Stichting De Gouden Tip (opgericht door Peter R. de Vries) loofde in 2021 een miljoen euro uit voor oplossing van de zaak. Ook dat leidde niet tot een doorbraak, ondanks duizend nieuwe tips over de zaak.

De Belgische justitie onderzocht in 1997 een verband met seriemoordenaar Marc Dutroux. Een coldcaseteam onderzocht eind vorig jaar informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op.