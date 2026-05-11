Stroomvoorziening datacenter Almere na brand woensdag hersteld

ALMERE (ANP) - Het NorthC datacenter in Almere krijgt uiterlijk woensdag om 12.00 uur een tijdelijke stroomvoorziening. Dat laat het bedrijf maandag weten. Donderdag woedde daar een grote brand, waarbij het stroomnet beschadigd raakte.

Veel instellingen die gebruikmaken van het datacenter kampten door de brand met problemen met systemen. Op de Universiteit Utrecht werkten bijvoorbeeld de digitale toegangspassen niet en bleven de deuren vorige week gesloten. Maandag zijn de gebouwen van de universiteit weer open.

Vanaf woensdag kunnen klanten hun ICT-systemen weer inschakelen. Dit is later dan eerder verwacht, omdat de levering van een belangrijk onderdeel dat nodig is voor het herstellen van de stroomvoorziening vertraging heeft opgelopen.