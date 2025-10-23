ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rusland: EU-verbod op Russisch gas is 'volledig zelfdestructief'

gezondheid
door anp
donderdag, 23 oktober 2025 om 13:27
anp231025144 1
MOSKOU (ANP/RTR) - De plannen van de Europese Unie om de invoer van vloeibaar aardgas (lng) uit Rusland te verbieden zijn "volledig zelfdestructief", gezien het gebrek aan gasreserves in Europa en het toenemende energieverbruik door kunstmatige intelligentie. Dat zei een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag.
Volgens haar heeft de EU geen rekening gehouden met de gevolgen van haar acties voor de energiemarkten of voor haar eigen belangen. "Het gaat hier over dat deel van het Europese continent dat niet beschikt over de benodigde voorraden aan fossiele brandstoffen", aldus de zegsvrouw. "We wijzen erop dat er plannen zijn voor verdere digitalisering en de invoering van kunstmatige intelligentie, wat aanzienlijk meer energie zal vergen dan voorheen. De vraag is dan ook: hoe denken ze dat te realiseren?"
De EU-landen hebben een nieuw pakket sancties tegen Rusland goedgekeurd. In het pakket is onder meer een importstop van Russisch gas afgesproken.
loading

POPULAIR NIEUWS

45506763 m

Vergeet die acht glazen water per dag maar: wetenschappers onthullen hoeveel water je écht moet drinken

ANP-508621813

Opvallende ontdekking: coronavaccin maakt immuuntherapie tegen kanker veel effectiever

ANP-539411457

Ijskoude sfeer achter de schermen van Vandaag Inside: "We praten helemaal niet meer"

ANP-431542327

Dit is waarom Marco Borsato's familie volgende week afwezig is bij de rechtszaak

ANP-203335321

Russen ziedend vanwege Trumps oliesancties: "De VS zijn onze vijand, oorlogsdaad tegen Rusland"

ANP-445071332

Desinfecterende handgels worden mogelijk verboden wegens 'kankerverwekkend'

Loading