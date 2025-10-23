Rusland: EU-verbod op Russisch gas is 'volledig zelfdestructief'

MOSKOU (ANP/RTR) - De plannen van de Europese Unie om de invoer van vloeibaar aardgas (lng) uit Rusland te verbieden zijn "volledig zelfdestructief", gezien het gebrek aan gasreserves in Europa en het toenemende energieverbruik door kunstmatige intelligentie. Dat zei een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag.

Volgens haar heeft de EU geen rekening gehouden met de gevolgen van haar acties voor de energiemarkten of voor haar eigen belangen. "Het gaat hier over dat deel van het Europese continent dat niet beschikt over de benodigde voorraden aan fossiele brandstoffen", aldus de zegsvrouw. "We wijzen erop dat er plannen zijn voor verdere digitalisering en de invoering van kunstmatige intelligentie, wat aanzienlijk meer energie zal vergen dan voorheen. De vraag is dan ook: hoe denken ze dat te realiseren?"

De EU-landen hebben een nieuw pakket sancties tegen Rusland goedgekeurd. In het pakket is onder meer een importstop van Russisch gas afgesproken.