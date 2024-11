Amsterdamse moskeeën staan stil bij onlusten, keuren geweld af

AMSTERDAM (ANP) - Meerdere Amsterdamse moskeeën besteden aandacht aan de recente gewelddadigheden in de hoofdstad. Onder meer de El Oumma-moskee in Amsterdam Nieuw-West, waar het afgelopen week onrustig was, gaat in het gebruikelijke vrijdaggebed in op de onrust. Volgens een van de bestuursleden zal er worden opgeroepen te stoppen met het wangedrag, net als in andere moskeeën.

"Meer dan 80 procent" van de achterban van de El Oumma-moskee zou ongelukkig zijn met het geweld rond de Europa Leaguewedstrijd van Ajax tegen Maccabi Tel Aviv. "We vinden het zelf heel erg. Een tram of een bus in brand steken, het slaat nergens op. Wij wonen in Nederland. Dit is ons land, we moeten gewoon normaal meedoen", aldus de zegsman.

Ook de moskee Al Karama in Amsterdam-Oost besteedt aandacht aan de recente ongeregeldheden in de stad. Er wordt onder meer met jongeren in de moskee gepraat over hoe je met medemensen en andersdenkenden omgaat, zegt een medewerker van het gebedshuis. Volgens hem keurt de moskee het geweld van de afgelopen tijd af. Ook vindt de zegsman het niet goed hoe door een deel van de politiek gesproken wordt over de ongeregeldheden. "Juist nu moet de politiek laten zien dat we samen een gemeenschap zijn en daar voor gaan staan."

De moskeekoepel Milli Görüş stelt dat er in de aangesloten gebedshuizen zoals Westermoskee - Ayasofya in Amsterdam-West niks speciaals zal gebeuren. De boodschap van de imams is volgens de koepel altijd al dat een moslim zich goed gedraagt tegenover zijn medemens. Volgens hem gaat het nu ook om een "uit de hand gelopen hooliganrel" die door "polariserende" geluiden uit Den Haag lijkt te leiden tot een soort "moslimjacht".