Heb je hersenhonger of rammelt je maag echt? Zo herken je het verschil

Je hebt goed ontbeten en ook al een koekje op, maar toch zou je zweren dat je honger hebt. Sterker nog, je maag rammelt. Eigenlijk kan dat natuurlijk niet, je hebt voldoende calorieën binnengekregen. Waar je wel last van hebt? Hersenhonger vermoedelijk.

“Niet alle hongergevoelens ontstaan namelijk vanuit échte honger”, stelt diëtiste Sanne Mouha in Het Laatste Nieuws. “Honger komt normaal gezien voort uit een samenwerkingsverband tussen je maag en hersenen”, vervolgt ze. “Zodra er nood is aan brandstof, wordt er ghreline aangemaakt in de maagwand. De productie van dat hormoon komt op gang wanneer de maag leeg is. Ghreline verspreidt zich vervolgens via de bloedbaan naar je hersenen."

Dat is hoe échte honger werkt, maar er bestaat ook nog zoiets als hersenhonger: je doet je keukenkastje open om koffie te pakken, ziet de chocoladereep die ernaast ligt en krijgt spontaan onweerstaanbare trek in een stukje, 'lekkere trek' noemen we het ook wel. “Via onze neus, ogen en oren worden we de hele dag tot eten verleid. Heerlijke geuren, krakende geluiden of smakelijke beelden geven ons zin. Die trek vertaalt zich in een gevoel dat sterk op honger lijkt, maar het eigenlijk niet is. En ook onze gewoontes en activiteiten doen een duit in het zakje,” verklaart de diëtiste.

Stel je bent gewend om altijd 's avonds na het eten nog chocola t e eten of later op de avond een toastje, dan zullen je hersenen echt een hongersignaal afgeven rond die tijden, terwijl je maag nog prima gevuld is met het avondeten. “Door elke dag op hetzelfde moment te eten, creëer je als het ware zin op commando. Dat je elke middag rond 12 uur honger krijgt, is pure conditionering. Idem wat je nood aan een knabbeltje voor de tv betreft: als je elke keer met een zak chips naar je favoriete tv-programma kijkt, is de begingeneriek op den duur genoeg om hersenhonger te triggeren."

OplossingenHoe je voorkomt dat je hoofd met je honger aan de haal gaat? Eet verzadigende voeding dus met veel vezels. Zorg dat je bord vol ligt, dan lijkt het alsof je meer hebt gegeten. Eet langzaam, pas na 10 minuten weten je hersenen dat je maag vol zit. Eet met aandacht, zodat je je bewust bent van wat je allemaal in je mond stopt. En probeer eerst een glas water, soms verwar je honger met dorst.