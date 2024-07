Schouwen-Duiveland houdt toch enige medisch-specialistische zorg

ZIERIKZEE (ANP) - Inwoners van Schouwen-Duiveland behouden toch nog een bescheiden vorm van medisch-specialistische zorg in de buurt. Op een zorgpunt in Zierikzee, waar ook onder meer de huisartsenpost is gevestigd, kunnen inwoners vanaf september terecht voor poliklinische spreekuren. Ziekenhuis Adrz heeft dat woensdag bekendgemaakt. Specialismen als interne geneeskunde, oncologie, cardiologie en neurologie krijgen er een plaats.

De zorgpost blijft wel een stap terug ten opzichte van de huidige Victoriakliniek. Daar konden mensen de afgelopen jaren onder meer terecht voor poliklinische zorg en relatief eenvoudige behandelingen.

Ziekenhuis Adrz maakte begin dit jaar bekend de kliniek in Zierikzee te verlaten. Door personeelstekorten, stijgende kosten en een verouderd gebouw zag Adrz daar geen toekomst meer voor. Door dat besluit worden inwoners en bezoekers van het Zeeuwse eiland afhankelijker van ziekenhuizen die verder weg liggen: in Goes, Vlissingen en Dirksland.

Bloedprikken

Een volwaardig streekziekenhuis had Schouwen-Duiveland al jaren niet meer. Voor spoedeisende hulp waren inwoners en bezoekers al aangewezen op vooral de hoofdvestiging van Adrz in Goes. Toch veroorzaakte de aankondiging om de zorg verder terug te schroeven onrust onder de bevolking en het lokale bestuur.

Op de locatie waar de specialisten vanaf september patiënten zien, is geen ondersteunend personeel aanwezig. Ook staat daar minder apparatuur dan in een ziekenhuis, al zijn er bijvoorbeeld wel apparaten om hartfilmpjes (ECG's) te maken. Bloedprikken blijft vanaf september mogelijk in de Victoriakliniek: de prikpost daar wordt overgenomen door een andere partij, Diagnovum.