Vertegenwoordiger: verbied vernietigen onverkochte elektronica

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet moet het vernietigen van onverkochte elektronica verbieden. Daarvoor heeft Steven van Eijck, die de regering vertegenwoordigt op het gebied van circulaire economie, gepleit in een gesprek met Tweede Kamerleden.

Van Eijck zei tegen de Kamer: "Ik hoop dat u ook de tranentrekkende triestheid heeft ervaren van het feit dat als je elektronica bestelt en die is onder de 100 euro ongeveer, dat het kennelijk te duur is om dat weer schoon te maken, in te pakken, er garantie op te zetten, te testen en weer in de verkoop te zetten."

De vertegenwoordiger ziet dat sommige mensen de elektronica "op een misschien niet volkomen legale wijze" doorgeven aan bijvoorbeeld de voedselbank of de kledingbank, en vindt dat "fantastisch".