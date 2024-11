Staat mocht volgens rechtbank smaakjes e-sigaretten verbieden

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse Staat mocht volgens de rechtbank in Den Haag een verbod op smaakjes in e-sigaretten invoeren om de volksgezondheid te beschermen. De rechtbank oordeelde dit in een bodemprocedure die tabaksproductenfabrikant British American Tobacco (BAT) en het daaraan verwante bedrijf Nicoventures hadden aangespannen. Zij vinden het verbod onrechtmatig.

De schadelijkheid van e-sigaretten en de "aanzuigende werking" van zoete smaken op jongeren staan echter voldoende vast, stelt de rechtbank.