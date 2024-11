Timmermans: hechtere samenwerking in EU nodig na herverkiezing Trump

De landen van Europa moeten veel meer gaan samenwerken nu Donald Trump opnieuw de president van de Verenigde Staten lijkt te gaan worden, zegt voorman Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA. Dat is een geluid dat bij meer politici, zoals van de VVD, D66 en CDA, te horen is.

"Europa zal sneller en duidelijker moeten kiezen voor hechtere samenwerking om te koesteren wat ons dierbaar is: vrijheid, vrede, solidariteit in een samenleving waarin iedereen gelijke rechten en gelijke kansen heeft", schrijft Timmermans op X. Hij wijst erop dat er grote zorgen zijn over de plannen die Trump heeft met onder meer de rechtsstaat, vrouwenrechten, klimaat en economie.