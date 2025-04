Stamcelbank krijgt erkenning niet terug

DEN HAAG (ANP) - Stamcelbank Nederland, de enige plek in Nederland waar mensen hun eigen stamcellen konden opslaan, krijgt zijn erkenning niet terug. De goedkeuring was in januari 2022 ingetrokken, en de Raad van State heeft woensdag geoordeeld dat dit terecht was.

Stamcellen zijn menselijke cellen die zich nog niet hebben ontwikkeld tot een orgaan. Ze zitten onder meer in het bloed in de navelstreng. In de toekomst kunnen de cellen mogelijk worden gebruikt om ernstig zieke kinderen te helpen.

Stamcelbank Nederland uit Leusden bewaarde de stamcellen voor ouders van pasgeboren kinderen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ontdekte bij een controle achttien fouten en trok de erkenning daarom in. De rechtbank in Utrecht gaf de inspectie gelijk, en de Raad van State heeft zich daar nu bij aangesloten.