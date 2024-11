Steeds meer mensen lopen longontsteking op na legionella

BILTHOVEN (ANP) - Het aantal mensen dat een longontsteking oploopt na een besmetting met legionellabacteriën is in de afgelopen jaren flink toegenomen. Dat komt mogelijk door weersomstandigheden waardoor de bacteriën zich verder kunnen verspreiden, denkt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vergrijzing kan ook een rol spelen.

In 2013 liepen 180 mensen een longontsteking op na een legionellabesmetting. In 2021 was dit opgelopen naar 555 mensen, dus een verdrievoudiging. In 2022 ging het om 484 gevallen.

Bij vochtig en bewolkt weer kunnen de bacteriën die legionella veroorzaken langer overleven in de lucht. "Vooral bij hevige regenval na een periode van warm en droog weer waren er pieken in het aantal meldingen te zien", aldus het RIVM.