Steeds meer woningbouw naast snelweg: hoe ongezond is dat?

De 42-jarige Alessandra Franciamore ziet, en vooral hoort, op nog geen 5 meter afstand van haar huis de auto's op de A10 langs denderen. Dat klinkt ongezond, zit je dan nog weleens op je balkon?

"Ik zorg altijd dat aan de voorkant van mijn woning op één hoog alles potdicht zit", aldus Franciamore in De Telegraaf. "Ramen en deuren naar het balkonnetje gaan in principe dan ook nooit open. Te vieze lucht en te veel herrie. Stel dat je hier je witte was buiten laat drogen, dat weet je zeker dat je hem, grijs of zwart van de uitlaatgassen binnenhaalt.”

De Italiaanse, die sinds 14 jaar in ons land woont, had eerst een woning in Amsterdam-Noord bij een mooi park. "Frisse lucht, veel groen, kortom ideaal. Maar ik moest er daar twee jaar geleden uit en deze kamer was mijn enige optie. En dat is letterlijk en figuurlijk slikken, want het is een aanslag op je luchtwegen. Ik ben hier kortademig en hoest veel. Ook de herrie is vreselijk en als er een vrachtwagen langs dendert, dansen de kopjes hier op tafel. Ik weet niet of het er iets mee te maken heeft, maar onlangs is er bij mij baarmoederhalskanker geconstateerd. Je gaat dan even aan alles twijfelen en denkt toch dat het misschien wel met je woonsituatie te maken heeft. Maar ik vind het wel vreselijk om op deze plek de strijd tegen deze ziekte te moeten voeren.”

150 meter afstand

Volgens de GGD kun je beter niet langs de snelweg wonen. "We hanteren een richtlijn van ten minste 150 meter tot een snelweg voor gevoelige bestemmingen zoals woningen, woonzorgcentra, kinderdagverblijven, scholen en buitenschoolse opvang”, aldus een woordvoerder in De Telegraaf.

"Het is duidelijk dat er naast een slechtere luchtkwaliteit op deze plekken ook sprake is van een hoge geluidbelasting. Maar we hebben ermee te doen, want het is een strategische keuzes van de gemeente te groeien binnen de grenzen en het groene landschap buiten de stad niet te bebouwen. De ruimte is echter schaars en dan kom je bij (snel)wegen terecht. Gelukkig wordt de lucht wel steeds schoner en is de uitstoot van het wegverkeer sinds 2008 ongeveer gehalveerd.”

Ook het Longfonds is geen fan van bouwen bij drukke wegen. "Uitlaatgassen (vooral stikstofdioxiden en fijnstof) zijn namelijk slecht voor onze longen. Hoe dichter je bij de weg woont en hoe langer je er in de buurt bent, hoe groter de gezondheidsschade. Kinderen die dicht bij een drukke weg wonen of naar school gaan, hebben vaker luchtwegklachten, zoals benauwdheid en ontwikkelen vaker astma”, stelt directeur Károly Illy.

Bron: De Telegraaf