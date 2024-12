Gevolgen luchtvervuiling veel erger dan gedacht: "Werkt net als roken"

Het Europees Klimaatagentschap (EEA) heeft berekend wat luchtvervuiling in Nederland kost aan milieu- en gezondheidsschade: bijna 12 miljard euro per jaar.

Die kosten worden niet doorberekend aan de 224 bedrijven die de oorzaak zijn. De Nederlander betaalt ervoor in gezonde levensjaren: zo'n 1,5 miljoen mensen kampen met chronische longziekten, voornamelijk astma en COPD. De helft daarvan houdt naar schatting verband met luchtvervuiling.

De luchtvervuiling is sinds de jaren negentig fors afgenomen, zelfs tot binnen de Europese normen, maar de afgelopen tien jaar is de afname gestagneerd. De aangescherpte WHO-normen voor fijnstof worden bij lange na niet gehaald.

Volgens het EEA zijn er in Nederland 224 bedrijven die tussen 2007 en 2022 structureel boven de Europese milieunormen zitten. De kosten bedragen dus bijna 12 miljard euro per jaar, evenveel als de totale accijnsinkomsten in een jaar. De helft van de schade wordt veroorzaakt door tien bedrijven. Tata Steel is de ergste met 1,1 miljard euro. Voor hun raming keek de EEA naar verloren werkdagen door ziekte. Extra kosten door bijvoorbeeld hart- en vaatziekten zijn niet eens meegerekend.

Net als roken

"Luchtvervuiling werkt net als roken”, zegt Sander de Bruyn van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in De Telegraaf. "Het is schadelijker voor mensen met een kwetsbare gezondheid en de problemen stapelen op wanneer je ouder wordt.” Niet alleen longziekten, ook alzheimer en diabetes worden in verband gebracht met luchtvervuiling.

En de Nederlander is zoals gezegd de dupe: volgens het RIVM kost luchtvervuiling ons gemiddeld acht maanden van ons leven. Rotterdammers leven zelfs een jaar korter doordat ze smerige lucht inademen.

