Luchtvervuiling in je kindertijd leidt direct tot slechtere longen op latere leeftijd

Wie in zijn kindertijd veel smerige lucht heeft ingeademd heeft als volwassene slechtere longen, blijkt uit een nieuwe Amerikaanse studie.

De onderzoekers begonnen al in 1992 met onderzoek naar de effecten van luchtvervuiling op kinderen in Californië. Sommige van deze kinderen zijn nu in de veertig.

De wetenschappers van de University of Southern California besloten te kijken hoe het met hen ging. Meer dan 1300 mensen reageerden en vulden gedetailleerde vragenlijsten in over hun inkomen, levensstijl (inclusief roken), woning en gezondheid. De antwoorden werden vergeleken met hun gezondheid als kind en de lokale luchtvervuiling toen ze opgroeiden.

De eerste bevinding was dat mensen met een hogere blootstelling aan fijnstof en stikstofdioxide tijdens hun kindertijd een grotere kans hadden op bronchitisklachten als volwassene. Dit verband was het sterkst voor degenen die astma en longproblemen hadden als kind, wat betekent dat zij een kwetsbaarheid hadden die doorging tot op latere leeftijd.

Dat was op zich niet zo verrassend. De tweede conclusie was dat wel: er bleek een verband tussen luchtvervuiling in de kindertijd en bronchitisklachten bij mensen die als kind geen longproblemen hadden. Dit toont aan dat de schade door luchtvervuiling in de kindertijd zich pas in het volwassen leven kan manifesteren.

Verrassende resultaten

Onderzoeker Erika Garcia reageert in The Guardian : “Dit hadden we niet verwacht. We dachten dat de effecten van luchtvervuiling op astma of bronchitis bij kinderen de belangrijkste link zou zijn met de gezondheid van longen en luchtwegen bij volwassenen.”

De onderzoekers keken ook nog naar de recente blootstelling aan luchtvervuiling van elke deelnemer. Garcia: “We wilden zien of blootstelling tijdens de kindertijd nog steeds geassocieerd was met bronchitissymptomen bij volwassenen, zelfs na correctie voor de huidige blootstelling, en dat was zo.”

Luchtvervuiling is sinds de jaren 50 en zelfs sinds de jaren 90 enorm verminderd, maar volgens studies in Stockholm en Londen verslechtert smerige lucht ook in de 21e eeuw nog de longgroei van kinderen. Dit betekent dat ze kleinere longen hebben als volwassene.

“Het benadrukt het belang van de verbetering van de luchtkwaliteit voor iedereen, inclusief kinderen die extra kwetsbaar zijn voor de effecten van luchtvervuiling”, besluit Garcia.