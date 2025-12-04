Steekproef organisaties: PFAS-variant in veel graanproducten

ASSEN (ANP) - Een PFAS-variant die in bepaalde bestrijdingsmiddelen zit, komt uiteindelijk ook vaak terecht in graanproducten. Pesticide Action Network (PAN) toont zich na eigen onderzoek bezorgd over de concentraties TFA in voedingsmiddelen. Europese instanties vermoeden steeds sterker dat die stof schadelijke effecten heeft op de gezondheid.

PAN is een netwerk van organisaties die kritisch zijn op het gebruik van pesticiden. De organisaties hebben in totaal 66 producten laten analyseren, van brood en pasta tot pepernoten. De producten waren in zestien Europese landen gekocht, waarvan drie in Nederland, en zijn geanalyseerd door het Oostenrijkse lab Institut Dr. Wagner.

Volgens PAN bevatten 54 van de onderzochte monsters TFA. De concentraties waren het hoogst bij tarweproducten. PAN meldt dat de gemiddelde concentraties ruim honderd keer hoger liggen dan gemiddeld in leidingwater, waar eerder zorgen over ontstonden.

Leverschade

"Het onderzoek toont aan dat voeding een belangrijke bron van blootstelling aan TFA voor de mens is", vat PAN de resultaten samen. De vraag is hoe schadelijk de aanwezigheid van de stof in voedselproducten precies is. TFA wordt in Europa nog nauwelijks gereguleerd. Officiële residulimieten die aangeven hoeveel blootstelling aanvaardbaar is, bestaan voor de stof op dit moment niet.

In Denemarken zijn alle PFAS-pesticiden, waaronder die met TFA, recent verboden. Duitse toezichthouders maakten eerder dit jaar aan Brussel kenbaar dat ze TFA willen bestempelen als schadelijk voor de voortplanting.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) schreef in 2023 in een rapport dat studies met TFA duiden op leverschade. Het instituut stelde destijds al een "indicatieve" waarde voor de stof in drinkwater op, maar die is vooralsnog niet in regelgeving opgenomen.