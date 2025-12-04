Onderzoek: Tata-deal trekt overheid in subsidiefuik van miljoenen

IJMUIDEN (ANP) - Tata Steel kan mogelijk tot 2040 jaarlijks honderden miljoenen euro's extra ontvangen van de overheid. Dat melden onderzoekers van Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) in het economenvakblad ESB.

In september tekende demissionair minister Sophie Hermans (Klimaat en Groene Groei, VVD) een intentieverklaring met Tata Steel, waarin is opgetekend dat de staat eenmalig maximaal 2 miljard euro aan subsidies zal vrijmaken voor de verduurzaming van de staalproducent.

Maar in deze intentieverklaring doet de overheid daarnaast een zestal toezeggingen die jaarlijks aanzienlijke meerkosten met zich meebrengen, aldus het onderzoek. Het gaat onder meer om toekomstige subsidies voor biomethaan, subsidies voor een CO2-opslagproject in de Noordzee en tegemoetkomingen aan stijgende netwerkkosten. "Door deze toezeggingen zullen de werkelijke kosten aanzienlijk hoger uitvallen."

Een aantal van de onderzochte kostenposten tussen 2032 en 2040 komt opgeteld jaarlijks uit op 375 tot 580 miljoen euro, bovenop de eenmalige 2 miljard euro, staat in het onderzoek.