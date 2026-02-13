Studie levensbeëindiging: 5800 mensen stoppen jaarlijks met eten

Naar schatting stopten 5800 mensen per jaar in de periode van 2019 tot 2023 met eten en drinken omdat ze hun leven wilden beëindigen. Ongeveer 2000 mensen per jaar namen dodelijke medicijnen of slaapmiddelen in. Dat komt naar voren uit een nieuw onderzoek van Erasmus MC naar levensbeëindiging, waar de Volkskrant vrijdagochtend over schrijft. De studie gaat over mensen die euthanasie willen en dit zonder hulp van een arts doen.

Regelmatig is de afwijzing van een euthanasieaanvraag de aanleiding voor mensen om zelf stappen te zetten naar hun levenseinde, schrijft het Erasmus MC. In sommige gevallen krijgen ze wel begeleiding van zorgverleners. Zo kunnen mensen die stoppen met eten en drinken ook slaapmiddelen of morfine toegediend krijgen.

Het zijn meestal ouderen die ervoor kiezen om te stoppen met eten en drinken. Twee derde is ouder dan 80 jaar. Vaak hadden ze lichamelijke klachten of gebreken. In sommige gevallen was er ook sprake van een ziekte die gevolgen had voor hoe lang ze nog te leven hadden.