Slachtoffer noodweer in Catalonië overleden

BARCELONA (ANP) - Een 46-jarige vrouw die zwaar gewond raakte toen ze als gevolg van de harde wind werd getroffen door delen van een losgeraakt dak, is in een ziekenhuis in Barcelona aan haar verwondingen overleden. Ze is vooralsnog het enige omgekomen slachtoffer van het noodweer.

Er werden donderdag negen gewonden in ziekenhuizen opgenomen in Catalonië. Een is nog steeds in kritieke toestand.

Het noodweer in het noordoosten van Spanje was op zijn hevigst rond 15.00 uur donderdagmiddag. Toen zijn er windsnelheden van 166 kilometer per uur gemeten.

In Frankrijk zijn twee doden gevallen door het noodweer in Zuid-Europa. In het zuidwesten kwam een vrachtwagenchauffeur om het leven toen zijn truck verongelukte door de slechte weersomstandigheden. In het departement Tarn-et-Garonne, ten noorden van Toulouse, is een man volgens lokale media in zijn tuin van een ladder gewaaid en omgekomen.