Tata Steel moet gezondheidswinst verduurzaming duidelijker maken

UTRECHT (ANP) - Tata Steel moet duidelijker maken hoeveel impact geplande miljardeninvesteringen in het productieproces hebben op de gezondheid van omwonenden. Dat staat in een tussentijds advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage (MER), die op verzoek van de provincie Noord-Holland het verduurzamingsplan van het staalbedrijf heeft beoordeeld. Volgens de commissie ontbreken in het ingediende MER "belangrijke cijfers en verklaringen" over processen en de impact op het milieu en de leefomgeving.

"Voor omwonenden moet het glashelder zijn of, en welke gezondheidswinst er is", zegt Harry Webers, plaatsvervangend voorzitter van de commissie. "Dat is op dit moment niet voldoende duidelijk. Verbetering en aanpassing zijn nodig voordat een besluit kan worden genomen."

Met het project Heracless-Groen Staal wil Tata zijn CO2-uitstoot met 40 procent verminderen en op termijn afstappen van het gebruik van steenkool. Voor 2030 moeten twee oude fabrieken zijn vervangen door schonere installaties.