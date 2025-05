Terugroepactie broodmix Holland & Barrett om schadelijke stoffen

AMSTERDAM (ANP) - Producent Holland & Barrett roept een bepaalde broodmix terug omdat er in het product mogelijk schadelijke stoffen zitten, meldt het bedrijf dinsdag. Het gaat om Schär Mix It Dunkel Rustico Broodmix in een verpakking van 1 kilogram.

In het product kunnen te veel zogenoemde tropaanalkaloïden zitten. Dit zijn stoffen die voorkomen in bepaalde planten, maar in grote hoeveelheden schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Daarom gelden er limieten voor de hoeveelheid die in een product mag zitten.

Mensen die de broodmix hebben gekocht, worden geadviseerd het niet te consumeren. Ze kunnen het product terugbrengen naar de winkel en ontvangen dan het aankoopbedrag terug.