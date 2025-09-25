TikTok vindt het wiel opnieuw uit: lopen als een hond in plaats van hardlopen

De nieuwste fitnesshype komt rechtstreek uit de dierentuin. Quadrobics, eigenlijk gewoon hardlopen op handen en voeten zoals een viervoeter, verovert sociale media. Ondanks het bizarre uiterlijk blijkt er wel degelijk iets van waar te zijn.

Wie dacht alles al gezien te hebben op TikTok, krijgt nu het genoegen kennis te maken met quadrobics. Jonge mensen kruipen op handen en voeten door parken en woonkamers, springend en galopperend als paarden, katten of wilde geiten. Het ziet er belachelijk uit, maar personal trainers knikken goedkeurend.

Wat is quadrobics precies?

Laten we het simpel houden: je beweegt voort op vier ledematen in plaats van twee. De beoefenaren imiteren hoe dieren lopen, rennen, springen en galopperen. Pas op: het gaat hier nadrukkelijk niet om rollenspellen of het daadwerkelijk naspelen van dieren. Het gaat hier puur om de lichaamsbeweging.

In deze houding ga je lopen, rennen, springen en draaien. Je gebruikt daarbij constant je buikspieren en stabiliserende spieren om je ruggengraat te ondersteunen. Dat laat personal trained Jarrod Nobbe weten aan de Britse krant The Guardian. Tegelijkertijd krijg je er een goede cardio-workout voor en zou de bewegingsvorm goed zijn voor je coördinatie en balans.

De realiteitscheck

Voordat je enthousiast je tuin in duikt: quadrobics is intensiever dan het eruitziet. Je polsen, schouders en core krijgen een flinke belasting. Beginners kunnen beter starten met korte sessies en langzaam opbouwen. Ook praktisch gezien zijn er uitdagingen. Het is vooral moeilijk uit te leggen aan je buren waarom je als een aap door de achtertuin loopt.