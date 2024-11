Kende je deze poetstip al: wodka doet wonderen

Je hebt wasmiddel, bleekmiddel, allesreiniger, wc-eend, het staat allemaal in je gootsteenkastje, maar wodka? Dat bewaar je vermoedelijk ergens anders, als je het al in huis hebt. Dat is niet terecht, volgens Estelle Cruijff is wodka een geweldig schoonmaakmiddel.

Estelle - die élke dag haar kussenslopen wast - heeft een boek uit met de toepasselijke naam Poetsen met Estelle, dus ze heeft er verstand van. En ze gebruikt voor allerhande viezigheden wodka om het weer schoon te krijgen.

Zo voegt ze bijvoorbeeld 80 ml wodka toe aan het wasmiddel om de wasmachine te reinigen. Ze stelt het gebruikelijke wasprogramma in en laat de alcohol de muffe geur neutraliseren. Je was, die misschien niet meer zo fris uit de trommel kwam, ruikt daarna weer heerlijk naar lentebloemetjes.

Nog een tip: ruikt dat kwetsbare kanten jurkje nogal rokerig na een wild feestje? Dan hoeft het niet per se in de wasmachine, daar wordt de stof namelijk niet beter van. Mix in plaats daarvan twee delen water met een deel wodka en spray het over je jurk. De wodka doodt de bacteriën die de vieze geur veroorzaken en ruikt zelf neutraal.

Tenslotte adviseert Estelle zelfs om wodka in je haar te doen. Doe een scheut wodka in je shampoofles en was je haar ermee, schrijft ze. Na een paar keer wassen zou je haar al veel meer glanzen.