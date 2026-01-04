Dit zijn de hobby’s waar vrouwen massaal op afknappen

Vrouwen vinden vooral hobby’s onaantrekkelijk die iets zeggen over ontsnappen in plaats van leven in de echte wereld. Online ruzie maken, gokken, porno, crypto en eindeloos blowen of drinken zijn voor veel vrouwen vooral een rode vlag, geen karaktertrek.

Uit het onderzoek van Date Psychology, waarop ook het MSN‑artikel is gebaseerd, blijkt dat vrouwen vooral afknappen op een cluster van “vice‑hobby’s”: de manosfeer (manfluencer‑video’s), gokken, porno kijken , fanatiek online discussiëren, maar ook crypto, cosplay, het verzamelen van Funko‑poppetjes en bepaalde ‘nerd’-werelden scoren massaal als onaantrekkelijk. De onderzoekers vatten het scherp samen: onaantrekkelijke hobby’s “zien er vooral uit als een verzameling van ondeugden, niche‑nerdinteresses en antisociaal gedrag”.​

Opvallend is dat veel van deze afknappers nauwelijks te delen zijn met een partner: uren doorbrengen op dubieuze fora, versmelten met een gamingstoel of elk vrij uurtje in een gokapp stoppen, zijn activiteiten die zich afspelen buiten de relatie. Voor vrouwen is een hobby niet alleen tijdsbesteding, maar ook een signaal: is deze man bezig met iets dat hem gezonder, nieuwsgieriger of socialer maakt, of juist met iets dat hem verder isoleert?

De omgekeerde lijst laat zien wat wél werkt. Lezen, een taal leren, muziek maken, koken, tuinieren, sporten, fotografie en hiken staan bovenaan bij vrouwen. Dat zijn stuk voor stuk bezigheden die creativiteit, discipline of zorgzaamheid uitstralen en bovendien makkelijk samen te doen zijn. In zekere zin is de uitkomst heel ouderwets: vrouwen kiezen eerder voor mannen die de wereld iets toevoegen dan voor mannen die zich er vooral aan onttrekken.