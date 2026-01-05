Rachel Hazes is klaar met haar kinderen. Ze slaat de deur naar haar kinderen André jr. en Roxeanne harder dicht dan ooit. In Story zegt de 55‑jarige beroeps-weduwe onomwonden dat het haar niet te doen is om verzoening, maar om zelfbescherming. “Het komt nooit meer goed. Echt niet. Daar heb ik het karakter niet voor,” zegt ze in Story
.
De persoonlijke pijn
achter die uitspraak is - zegt ze - groot. Rachel vertelt dat haar kinderen “haar hart uit haar lichaam hebben getrokken” en dat ze nooit meer zó gekwetst wil worden. Ze zegt haar kleinkinderen vrijwel niet te zien; van kleinzoon Fender zag ze alleen de eerste negen maanden, waarna het contact abrupt stopte. “Mijn hart is er werkelijk van stukgegaan, ik voelde me verwoest,” zegt ze.
Opvallend is dat Rachel zichzelf neerzet als iemand die wel hulp wil bieden, maar niet meer als moeder of oma in de klassieke zin. Als haar kinderen nu zouden bellen, zou ze naar eigen zeggen helpen, maar “het wordt nooit meer zoals het was”. Daarmee verschuift de verantwoordelijkheid nadrukkelijk naar André
en Roxeanne: “Dat is de keuze van mijn kinderen. Dat heb ik als moeder en oma te respecteren.”