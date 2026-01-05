"Mag ik straks met mijn oude benzinewagen de stad niet meer in?"

Milieuzones in Nederlandse binnensteden zorgen voor verwarring. Welke auto's mogen nu wél en welke wagens mogen binnenkort niet meer overal in de stad rondrijden?

"Ik heb een Peugeot 206 CC uit 2003 en een Smart Fortwo uit 2000. Mag ik met deze auto’s binnenkort de grote steden niet meer in?", vraagt AD-lezer Jan Staverman zich af.

Auto-expert Niek Schenk weet raad: "Ik ga ervan uit dat beide auto’s een benzinemotor hebben. In dat geval hoeft u niets te vrezen. Al zijn beide auto’s op leeftijd, de huidige milieuzones zijn uitsluitend verboden voor auto’s met oudere en meer vervuilende dieselmotoren. Daarvoor gelden inderdaad steeds meer beperkingen in binnen- en buitenland.

Momenteel hebben tien Nederlandse steden milieuzones die verboden zijn voor personenauto’s, bestelauto’s en vrachtauto’s met verouderde dieselmotoren. Daarnaast hebben achttien gemeenten begin dit jaar zogenoemde zero-emissiezones ingevoerd voor vracht- en bestelauto’s. Die mogen in deze zones helemaal geen uitlaatgas verspreiden, dus in de praktijk kunnen alleen elektrische of op waterstof rijdende voertuigen daar nog rijden.

Overigens geldt voor wat nieuwere, dus schonere bestelauto’s en vrachtauto’s in deze zones de komende jaren nog wel een overgangsregeling.

Verder hebben bestelauto’s en vrachtauto’s met officiële toestemming om optische en geluidssignalen (blauw licht en sirene) te gebruiken, vrij toegang tot alle milieuzones vanwege hun vitale rol in de samenleving. Ook dierenambulances zijn hiervan vrijgesteld.