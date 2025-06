TNO: bijna 360.000 werknemers ervaren hitteklachten op het werk

DEN HAAG (ANP) - Bijna 360.000 werknemers in Nederland ervaren "hittestress" op het werk. Dat is ongeveer 4 procent van de beroepsbevolking, meldt TNO op basis van onderzoek. Koks, politieagenten, bakkers en lassers behoren tot de beroepsgroepen die het meest te lijden hebben onder ernstige hitteklachten.

"Zij werken vaak in warme omgevingen, dragen beschermende kleding of doen zwaar werk. Daardoor kan hun lichaam de warmte moeilijk kwijt", stellen de onderzoekers. Hittestress ontstaat als het lichaam meer warmte opneemt dan het kan afvoeren. Het kan leiden tot klachten zoals vermoeidheid, concentratieproblemen, flauwvallen, hitteberoerte, en op lange termijn ook tot hart-, nier- of longproblemen, aldus TNO.

Volgens het onderzoeksbureau kunnen de hitteklachten worden voorkomen door te zorgen voor meer ventilatie of schaduw, of door werktijden aan te passen.