Tot nu toe ruim 300 blaarbehandelingen bij wandelaars Nijmegen

NIJMEGEN (ANP) - Het Rode Kruis heeft woensdag tot dusver iets meer dan driehonderd blaarbehandelingen uitgevoerd bij deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens een woordvoerster van de hulporganisatie is dat ongeveer hetzelfde aantal als in voorgaande jaren.

Op de post in Wijchen hielp het Rode Kruis bijna 180 wandelaars met blaren. Bij meer dan de helft van de wandelaars was volgens een woordvoerster sprake van een "complexe blaarbehandeling". Het gaat dan bijvoorbeeld om meerdere blaren, bloedblaren of open blaren. De post in Niftrik telde zo'n 75 wandelaars die geholpen moesten worden.

In Beuningen stond de teller om 13.00 uur op 38, en op de Wedren in Nijmegen telde het Rode Kruis rond dat tijdstip zo'n twintig blaarbehandelingen.