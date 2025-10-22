Desinfecterende handgels worden mogelijk verboden wegens 'kankerverwekkend'

Europese gezondheidsinstanties overwegen om desinfecterende handgels te verbieden, uit zorgen over de mogelijke gezondheidseffecten van een van hun belangrijkste ingrediënten: ethanol.

Ethanol, beter bekend als alcohol, is het bestanddeel dat bacteriën en virussen onschadelijk maakt – precies wat handgel zo effectief maakt. Het zit bovendien niet alleen in ontsmettingsmiddelen, maar ook in talloze schoonmaakproducten, waar het fungeert als oplosmiddel en vetverwijderaar.

Hoewel ethanol bij normaal gebruik als veilig geldt, waarschuwen experts dat langdurige blootstelling problemen kan veroorzaken. Uit onderzoek blijkt dat overmatige blootstelling het risico op vruchtbaarheidsproblemen, aangeboren afwijkingen bij baby’s en zelfs bepaalde vormen van kanker kan vergroten. Vooral zwangere vrouwen wordt daarom afgeraden om veelvuldig met ethanol in aanraking te komen.

Desondanks staat alcohol sinds de jaren negentig op de lijst van essentiële geneesmiddelen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Toch maken Europese gezondheidsfunctionarissen zich zorgen over de cumulatieve effecten van langdurig gebruik en willen zij mogelijk een verbod invoeren of eisen stellen aan veiligere alternatieven.

Dat voorstel stuit echter op fel verzet. Ziekenhuizen en hygiëne-experts waarschuwen dat zo’n verbod ernstige gevolgen kan hebben. “Handhygiëne voorkomt jaarlijks miljoenen infecties wereldwijd”, zegt Alexandra Peters van de Universiteit van Genève. Alternatieven zoals isopropanol zouden bovendien nog giftiger zijn.

De Europese commissie voor chemische stoffen (ECHA) bespreekt eind november of ethanol officieel als schadelijk wordt bestempeld.